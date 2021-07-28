«Тысячу тридцать три года назад князь Владимир Великий крестил наших предков. Тысяча лет и символические тридцать три, потому что тридцать три — это возраст Христа… Я приветствую все украинские церкви, чьи корни — в едином Владимировом крещении. С праздником вас, православные. С праздником, греко-католики и украинские римо-католики. С праздником, протестанты. Приветствую верующих других религий и тех, кто только сейчас ищет дорогу к Богу», — сказал Порошенко.
По его словам, решение Владимира означало не только выбор веры, но и выбор цивилизации — Европы. По мнению Порошенко, значение томоса об автокефалии «Православной церкви Украины» (ПЦУ) также выходит за рамки церковных оград.
Порошенко напомнил, что к 30-летию независимости Украины планируется визит Константинопольского патриарха Варфоломея. Российская дипломатия, по его мнению, активно противодействует признанию ПЦУ, а украинская власть «умыла руки» из-за безразличия.
Во вторник, 27 июля в Киеве состоялся крестный ход, посвященный 1033-летию Крещения Киевской Руси. В течение трех дней будет проходить молебен.
ПЦУ была создана в 2018 году при активном содействии Варфоломея и тогдашнего президента Украины Порошенко. Единственной канонической церковью в стране является Украинская православная церковь Московского патриархата.