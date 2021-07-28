«Декабрь вижу суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. К концу месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами», — прогнозирует Горбань.
Январь, по его мнению, начнется с потепления. Но к Старому Новому году (14 января) придут морозы, которые задержатся до Крещения, 19-го числа. Затем придет потепление.
Далее украинцев ждет лютый февраль.
«Особо сильные морозы — во второй половине месяца. Снега также будет много, ближе к концу зимы возможны снежные бураны», — заверил синоптик.
На днях ассоциация «Укртеплокоммунэнерго» заявила, что с началом отопительного периода тариф на тепло для украинцев может вырасти на 15-40% в зависимости от города. Ассоциация обвинила в этом украинскую газопоставляющую компанию «Нафтогаз Трейдинг», предлагающую производителям тепла дискриминационные условия по покупке газа.