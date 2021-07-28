«Запомните тех, кто сегодня пришёл на крестный ход, а самое главное — их количество! Именно эти люди придут сносить к чертям собачьим преступную власть Зеленского уже этой осенью!» — написал Кива.
По его словам, крестный ход был лишь «репетицией» грядущих событий осени.
В Киеве 27 июля состоялся крестный ход в честь 1033-летия Крещения Руси. По данным Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ, в нем приняли участие около 350 тысяч человек. В полиции число участников мероприятия оценили в 55 тысяч.