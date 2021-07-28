Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – за жизнь» Илья Кива объявил, что прихожане Московского патриархата якобы готовы «снести власть» действующего президента Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале 27 июля

«Запомните тех, кто сегодня пришёл на крестный ход, а самое главное — их количество! Именно эти люди придут сносить к чертям собачьим преступную власть Зеленского уже этой осенью!» — написал Кива.

Кива заявил о наступлении на Украине «эпохи голода и нищеты» © Facebook, Илья Кива

В Киеве 27 июля состоялся крестный ход в честь 1033-летия Крещения Руси. По данным Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ, в нем приняли участие около 350 тысяч человек. В полиции число участников мероприятия оценили в 55 тысяч.