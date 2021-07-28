Турция решила не проверять украинских туристов на COVID-19
Турция решила не проверять украинских туристов на COVID-19
© РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк
По словам главы ведомства, страна достигла такого количества случаев COVID-19, которое вызывает тревогу по поводу возможности держать эпидемию под контролем.

«Это может остановить воля, которую мы проявим. Соблюдайте меры предосторожности и делайте прививку», — написал Коджа.

Накануне Минздрав Турции выявил 19 761 новый случай заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем с 8 мая, когда зарегистрировали 18 052 инфицированных.

Ранее президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Турция оказалась на грани прекращения авиасообщения с Россией. По его словам, правительство обсуждает введение обязательного карантина для российских туристов, приезжающих в страну, а некоторые представители власти и министерство здравоохранения страны предлагают еще более жесткие меры, включая закрытие границ.