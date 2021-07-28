Темпы распространения коронавируса в Турции вызывают серьезную обеспокоенность. Об этом 27 июля сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа в своем Twitter

Турция решила не проверять украинских туристов на COVID-19 © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

«Это может остановить воля, которую мы проявим. Соблюдайте меры предосторожности и делайте прививку», — написал Коджа.

Günlük vaka sayısı 20 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ortalama bir hafta sonra sonuç almaya başlar, aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 27, 2021

Накануне Минздрав Турции выявил 19 761 новый случай заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем с 8 мая, когда зарегистрировали 18 052 инфицированных.

Ранее президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Турция оказалась на грани прекращения авиасообщения с Россией. По его словам, правительство обсуждает введение обязательного карантина для российских туристов, приезжающих в страну, а некоторые представители власти и министерство здравоохранения страны предлагают еще более жесткие меры, включая закрытие границ.