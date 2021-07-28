Украинская группа Green Grey не выступит на Дне независимости Украины из-за некорректного выражения отношения к государственному языку. Об этом 27 июля в комментарии УНИАН сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины

«Стирают из истории»: Green Grey не пускают на День независимости Украины © Green Grey/Фейсбук

В Офисе заявили, что причина якобы в неуважении группы к украинскому языку. Там сослались на пост в Instagram о языковом законе Украины, который неделю назад опубликовал фронтмен группы.

«К сожалению, форма, в которой представители группы Green Grey публично высказали свою позицию относительно закона о государственном языке, представляется организаторам некорректной, а желание привлечь к себе внимание на искусственно раздутом конфликте — непродуктивным», — пояснили в Офисе президента.

«Мой ответ языковому закону — чимчикуй за мавчиками», — заявил Дмитрий Муравицкий, показывая средний палец.

С 16 июля на Украине вступили в силу нормы закона, которые предусматривают обязательное использование украинского языка в публичном пространстве. Государственный язык стал обязательным для концертов, развлекательных шоу, выставок, экскурсий, театров и музеев.