Звезда многосерийного фильма «Сваты» Татьяна Кравченко разместила 27 июля пост в Instagram, в котором рассказала подписчикам, чем закончились для нее съемки

«Про кино… это волшебный мир! Сейчас, конечно, все вопросы про завершившиеся сьемки сериала "Сваты-7". Это было чудо-время! Встреча людей много лет любящих друг друга. Мне сниматься в кино легко. Люблю сниматься у режиссеров, которые быстро и четко объясняют, что хотят получить в снимаемой сцене, и одновременно дают полную свободу для импровизации», — написала артистка.

«А где Артемьева???», «Без Ольги Николаевны грустно», «Зачем продолжение без полного состава, мы печалимся», — тут же возмутились зрители.

Ранее режиссер фильма Андрей Яковлев уже ответил на вопрос об участии актрисы Людмилы Артемьевой, уточнив, что на съемки в Грузию она не приезжала, но зрители все равно увидят артистку в последнем сезоне.

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Съемки седьмых «Сватов» завершились, премьера должна состояться уже осенью текущего года. В истории Украины этот сериал по праву займет место как одна из самых долгоиграющих картин: первый сезон сериала показали в 2008 году.

Съемочную площадку седьмого и последнего сезона ленты приходилось несколько раз переносить. Сначала актерам запретили въезд на Украину, позже работу в Белоруссии пришлось прекратить из-за политической ситуации, откладывали съемки и из-за коронавируса. В итоге доснять последние серии удалось только в Грузии.