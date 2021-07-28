Российская экономика опирается якобы только на нефть и ядерное оружие, это создает определенные трудности для руководства страны, заявил 27 июля президент США Джо Байден. Отрывок его выступления опубликовал телеканал CBS News

Эксперт объяснил, о чем конкретно договорились Путин и Байден насчет Украины © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Первая встреча Путина и Байдена в должности президента США прошла в Женеве 16 июля, она продлилась около четырех часов. После переговоров президенты сделали заявления. Путин объявил о достигнутой договоренности вернуть послов России и США в Вашингтон и Москву. Он также подчеркнул, что в отношениях двух стран накопилось много «завалов», но стороны настроены на поиск решений. Байден в свою очередь отметил «хорошую и позитивную» атмосферу встречи с Путиным и заявил, что, по его мнению, тот «меньше всего хочет холодной войны».