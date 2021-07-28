«Я встречался с Путиным, перед которым есть настоящая проблема — у него экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами и больше ни с чем, ни с чем. Она восьмая по размеру в мире — он знает, что он в по-настоящему трудном положении, и это, по моему мнению, делает его еще более опасным», — пояснил Байден.
Первая встреча Путина и Байдена в должности президента США прошла в Женеве 16 июля, она продлилась около четырех часов. После переговоров президенты сделали заявления. Путин объявил о достигнутой договоренности вернуть послов России и США в Вашингтон и Москву. Он также подчеркнул, что в отношениях двух стран накопилось много «завалов», но стороны настроены на поиск решений. Байден в свою очередь отметил «хорошую и позитивную» атмосферу встречи с Путиным и заявил, что, по его мнению, тот «меньше всего хочет холодной войны».