В Киеве скончался один из заразившихся дельта-штаммом коронавируса пациентов Александровской больницы. Об этом 27 июля телеканалу «Киев» сообщила директор больницы Людмила Антоненко

Комаровский предсказал взрыв коронавируса на Украине осенью © Евгений Комаровский/Инстаграм

«Я думаю, будет очень большой подъем заболеваемости. Все тестируемые больные, приехавшие из России, положительные на "дельту". Поэтому если мы наблюдаем вот такой ход, то я думаю, что будет большой подъем заболеваемости», — заявила Антоненко.

При этом на Украине пока ограниченное количество реагентов для обнаружения дельта-штамма коронавируса, поэтому не всегда удается его выявить.

Медики отмечают, что при заражении дельта-штаммом коронавируса инфекция развивается быстрее и агрессивнее поражает организм. У заболевших на второй-третий день снижается сатурация (насыщение крови кислородом), при этом возраст многих тяжелых пациентов — 30-40 лет.