Как рассказала Антоненко, четверо из шести пациентов Александровской больницы, у которых обнаружили штамм коронавируса «Дельта», недавно вернулись из России. Они участвовали в крестном ходе.
«Я думаю, будет очень большой подъем заболеваемости. Все тестируемые больные, приехавшие из России, положительные на "дельту". Поэтому если мы наблюдаем вот такой ход, то я думаю, что будет большой подъем заболеваемости», — заявила Антоненко.
При этом на Украине пока ограниченное количество реагентов для обнаружения дельта-штамма коронавируса, поэтому не всегда удается его выявить.
Медики отмечают, что при заражении дельта-штаммом коронавируса инфекция развивается быстрее и агрессивнее поражает организм. У заболевших на второй-третий день снижается сатурация (насыщение крови кислородом), при этом возраст многих тяжелых пациентов — 30-40 лет.