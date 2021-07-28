«Из них детей — 36, медработников — 97. <…> госпитализированы — 507 человек; летальных исходов — 15», — говорится в материале.
Днем ранее, за сутки зафиксировали 681 случай заражения COVID-19. Позавчера сообщалось о 213 новых случаях заражения коронавирусом.
Всего с начала пандемии в стране заболели 2 млн 250 тыс. 61 человек, летальных случаев — 52 тыс. 891.
Также уже регистрировали случаи заражения новым штаммом коронавируса «Дельта» и один смертельный случай. Этот вирус заразнее других вариантов вируса SARS-CoV-2 и уже распространился в более чем 100 странах.