За минувшие сутки на Украине зафиксировали 717 новых подтвержденных случаев COVID-19. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны

Коронавирус против Украины: вирус медленно возвращается, а вакцина достается киевлянам © AFP, Sergei SUPINSKY

Днем ранее, за сутки зафиксировали 681 случай заражения COVID-19. Позавчера сообщалось о 213 новых случаях заражения коронавирусом.

Всего с начала пандемии в стране заболели 2 млн 250 тыс. 61 человек, летальных случаев — 52 тыс. 891.

Также уже регистрировали случаи заражения новым штаммом коронавируса «Дельта» и один смертельный случай. Этот вирус заразнее других вариантов вируса SARS-CoV-2 и уже распространился в более чем 100 странах.