В университете Марселя во Франции ученые доказали связь между психическими расстройствами и уровнем смертности от COVID-19. Об этом 27 июля сообщило издание Daily Mail

Коронавирус на Украине стал уносить больше жизней, чем рак © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Смертность среди пациентов с тяжелыми психическими заболеваниями, такими как шизофрения и биполярное расстройство личности, наблюдается в 2,3 раза чаще. Это связанно с работой иммунной системы, которая у людей с расстройствами неспособна защитить организм от вирусной инфекции.

Известно, что деменция и другие неврологические состояния также являются факторами риска тяжелой формы COVID-19.

Ученые продолжают искать ответ на вопрос, как именно коронавирус пересекается с болезнями, вызванными ментальными нарушениями.

Исследователи заявили, что люди с психическими расстройствами должны в приоритетном порядке пройти профилактику от нового вируса, потому что входят в группу риска. Медицинским учреждениям стоит обратить пристальное внимание на таких пациентов и организовать им полный доступ к медицинскому обслуживанию.

Ранее в России назвали регионы — лидеры по числу людей с психическими расстройствами. Больше всего таких россиян из расчета на 100 тысяч населения зафиксировано на Чукотке — 10 012,3. Затем идет Еврейская автономная область с показателем 6437,6 и Алтайский край, где это число составило 5834,9.