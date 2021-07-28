Бывший советник пятого президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков 27 июля в своем Facebook посетовал, что не успел разогнать бензопилами участников Крестного хода Украинской православной церкви, из-за которого перекрыли центр Киева

В Швейцарии мужчина с бензопилой напал на людей © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

«Поскольку тут на Лаврской шабаш какой-то с бубенчиками, позвонил и попросил перенести на завтра. А могли бы снять чудный фильм, что-то там про резню бензопилой», — отметил соратник Порошенко.

Он добавил, что теперь украинцам следует готовиться к «резне бензопилами» в зоне операции Объединенных сил в Донбассе. Для этого бывший чиновник оставил подписчикам свои банковские реквизиты и призвал всех скинуться на закупку новых инструментов.

Накануне Крестный ход УПЦ в честь 1033-летия крещения Руси посетили 350 тысяч человек. Верующие прошли со святынями от Владимирской горки, где сперва состоится молебен, до Киево-Печерской лавры. Для проведения мероприятия в Киеве перекрыли центральные улицы, на дорогах дежурила полиция.