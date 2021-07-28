Он пояснил, что украинское руководство совершенно не устраивали темпы противодействия незаконному ввозу товаров через границу. Сложившуюся ситуацию пресс-секретарь назвал одной из причин экономической нестабильности государства и подчеркнул, что она демотивировала работать «в белую» значительную часть предпринимателей.
Никифоров добавил, что команда Зеленского также готовит масштабную реформу СБУ и стремится привести ведомство «в надлежащий вид» с помощью кадровых чисток до того, как она будет запущена.
«СБУ хотят лишить несвойственных ей функций, а именно борьбы с экономическими преступлениями», — сказал представитель президента.
На прошлой неделе президент Украины снял с должностей заместителя главы СБУ Руслана Баранецкого и начальника Управления внутренней безопасности ведомства Андрея Наумова. 26 июля он отправил в отставку еще четырех высокопоставленных офицеров. Кроме того, 27 июля своего поста лишился главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, а за неделю до этого стало известно о планах Верховной Рады отправить в отставку трех украинских министров, в том числе главу Минобороны Андрея Тарана.