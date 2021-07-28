Президент Украины Владимир Зеленский принял решении об увольнении нескольких высокопоставленных офицеров Службы безопасности (СБУ) страны из-за неэффективной борьбы ведомства с контрабандой и скорыми реформами спецслужб. Об этом 27 июля заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает ТСН

Увольняет офицеров: Зеленский заявил о реформе СБУ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Никифоров добавил, что команда Зеленского также готовит масштабную реформу СБУ и стремится привести ведомство «в надлежащий вид» с помощью кадровых чисток до того, как она будет запущена.

«СБУ хотят лишить несвойственных ей функций, а именно борьбы с экономическими преступлениями», — сказал представитель президента.

На прошлой неделе президент Украины снял с должностей заместителя главы СБУ Руслана Баранецкого и начальника Управления внутренней безопасности ведомства Андрея Наумова. 26 июля он отправил в отставку еще четырех высокопоставленных офицеров. Кроме того, 27 июля своего поста лишился главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, а за неделю до этого стало известно о планах Верховной Рады отправить в отставку трех украинских министров, в том числе главу Минобороны Андрея Тарана.