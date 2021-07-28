Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов 27 июля назвал «глупыми и неадекватными» меры властей Литвы по борьбе с нелегальными мигрантами, передают «Известия»

Литовский депутат предложил изолировать всех мужчин-мигрантов как потенциальных террористов © РИА Новости, Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанк

«Собственно, данное заявление, данные инициативы к реальности отношения вообще никакого не имеют. Если бы у литовских чиновников и бюрократов была цель как-то урегулировать ситуацию с беженцами, они бы имели заранее несколько планов на подобное развитие событий», — заключил Денисов.

Ранее стало известно, что в Литве решили выставлять блокпосты с военной техникой возле лагерей с нелегальными мигрантами. Речь идет о мигрантах из стран Азии и Африки, которые незаконно попадают в Литву с территории Белоруссии. В Минобороны страны подчеркнули, что литовские власти будут использовать бронетехнику для охраны лагерей, если в этом возникнет необходимость.