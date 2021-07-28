Постпред Белоруссии при Организации Объединенных Наций (ООН) Валентин Рыбаков 27 июля жестко предостерег зарубежных коллег от встреч с бывшим кандидатом в президенты республики Светланой Тихановской, передает РИА Новости

Тихановская рассказала о своей мечте © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Мы, разумеется, не можем контролировать то, как постоянные представители государств при ООН и другие дипломаты этих миссий тратят свое драгоценное рабочее время, на какие встречи они его тратят… Если они предпочитают тратить свое рабочее время на то, чтобы встречаться с человеком, который никого, кроме самого себя, не представляет, это, разумеется, их право», — заявил дипломат.

Рыбаков добавил, что Тихановская требует исключительно введения все более жестких санкций против Белоруссии и ее народа. Он также напомнил, что ООН придерживается основополагающего принципа «одна страна — один голос» и попросил учитывать этот факт.

Постпред подчеркнул, что Минск будет реагировать на такие моменты в выстраивании взаимоотношений с постоянными представительствами при организации.

Накануне Тихановская встретилась с представителями стран Европейского союза при ООН. Она также планировала встречи с постпредами Франции, Великобритании и СГП, а также рядом представителей от стран Западной и Восточной Европы, в том числе Прибалтики, Польши, Норвегии, Румынии.