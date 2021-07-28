Политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала NewsOne 27 июля допустил дефицит газа на Украине и посоветовал жителям страны «ползти на коленях» к России за топливом

«Сожмется, как шагреневая кожа»: Золотарев объяснил, как должна себя вести Украина, чтобы заслужить продление транзита российского газа © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / Перейти в фотобанк

Он напомнил, что Украина уже шесть лет покупает «мифический» европейский газ, который на самом деле представляет собой российский газ из транзитной трубы.

«В итоге все закончится через пару лет такой вещью: или мы чуть ли не коленях поползем договариваться с Москвой о том, чтобы нам оставили хоть какой-то транзит газа», — подчеркнул Корнейчук.

Он отметил, что иначе Украина вообще останется без газа, но об этом власть не говорит и «нагло обманывает».

Политолог заключил, что при снижении Россией транзита до минимума в домах на Украине не будет газа, отопительный сезон сорвется.

На прошлой неделе стали известны детали соглашения США и Германии по «Северному потоку-2». В рамках договоренностей американская сторона не будет препятствовать завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии, а ФРГ возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В случае отказа Москвы подписать с Киевом соответствующий договор или использования объекта для политического давления, против нее введут санкции.