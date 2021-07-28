Страх перед «Северным потоком – 2» стал одним из основных мотивов украинской пропаганды, однако дальше этого дело не пошло, рассказал политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

«Существовала мифологема об украинской ГТС и "Северном потоке". В соответствии с этой мифологемой "Северный поток — 2" воспринимался едва ли не как конец света», — рассказал эксперт.

Он отметил, что, «когда существует такая политическая накачка темы, нет возможности трезво воспринимать политическую реальность».

«В этом же ключе продолжается сыр-бор в украинских медиа. Если ты патриот, то обязательно должен быть против СП-2, потому что его запуск означает едва ли не катастрофу», — добавил Золотарев.

Зеленский и Украина: дело — труба © пресс-служба президента Украины

Его интервью можно прочитать на сайте издания Украина.ру.