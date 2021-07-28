«Существовала мифологема об украинской ГТС и "Северном потоке". В соответствии с этой мифологемой "Северный поток — 2" воспринимался едва ли не как конец света», — рассказал эксперт.
Он отметил, что, «когда существует такая политическая накачка темы, нет возможности трезво воспринимать политическую реальность».
«В этом же ключе продолжается сыр-бор в украинских медиа. Если ты патриот, то обязательно должен быть против СП-2, потому что его запуск означает едва ли не катастрофу», — добавил Золотарев.
Несмотря на то что «Северный поток – 2» не станет для Украины «концом света», потери украинской экономики будут существенными, $1,5-3 млрд ежегодно, что составляет десятую часть доходов украинского госбюджета, подчеркнул он.
Его интервью можно прочитать на сайте издания Украина.ру.