Украинский политолог Андрей Золотарев утвердительно ответил на вопрос о том, может ли Россия при помощи энергетической сферы оставить украинские власти без денег. Его слова прозвучали в интервью Украина.ру

Ранее Германия и США подписали меморандум, в котором России угрожают санкциями, если она «использует энергетику как оружие».

«В последней статье Путина между строк читается посыл о том, что эти [экономические] отношения могут быть очень жесткими и прагматичными. Экономические рычаги всегда используются наряду с силовыми», — констатировал Золотарев.

Зеленский и Украина: дело — труба © пресс-служба президента Украины интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.

Русофобская политика Европы и США в последние 30 лет вызвана боязнью восстановления влияния России на европейском направлении, рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью Украина.ру.

Он отметил, что такой подход стал доминирующим еще при президенте РФ Борисе Ельцине. Сейчас именно этим объясняются попытки США заблокировать достройку газопровода «Северный поток 2», получившие поддержку ряда политических сил Европейского союза.