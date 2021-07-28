Талибы не ставят своей целью вторжение в среднеазиатские республики. Этим могут заняться его попутчики, которых чрезвычайный и полномочный посол РФ в Афганистане (2004-2009 гг.) Замир Кабулов назвал «исламистскими интернационалистами». Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: Запад устроит провокации в Средней Азии, свалив все на Талибан* © РИА Новости, Александр Натрускин

Это иностранные граждане, находящиеся на афганской территории в рядах различных международных террористических организаций (от всем известных запрещенных в РФ ИГИЛ или Аль-Каиды до менее известных Джамаата Ансоруллох с труднопроизносимыми арабоизированными названиями), которых по разным оценкам там несколько десятков тысяч, которые проводят достаточно самостоятельную политику, уточнил эксперт.

По его словам, это самостоятельные группы, которые в силу собственных идеологических устремлений или по заказу извне могут осуществить тот самый переход на территорию Центральной Азии.

«Будет ли этот переход масштабный или относительно небольшой, мы сейчас не знаем, потому что многое будет зависеть от того, как международные центры и международные институты (в том числе разведки) будут использовать этих террористов, которые, пользуясь ухудшением ситуации на территории Афганистана, чувствуют надвигающуюся вольницу и в результате гражданской войны будут вести себя точно так же, как различные «зеленые батьки»», — указал Грозин.

Никто из соседей Афганистана не знает, как дальше будет развиваться ситуация: либо удастся создать жизнеспособный конгломерат властных группировок с участием талибов, либо начнется гражданская война, и все скатится в эту вольницу, рассуждает специалист.

В этом случае на территорию стран Центральной Азии возможно вторжение. Тогда волны нестабильности с территории Афганистана будут идти и на север, и на запад, и на юг, и на восток, заключил собеседник издания.

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