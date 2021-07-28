«Северный поток — 2» выводит Россию и Германию в доминирующее положение на рынке газа Европы как поставщика энергетического хаба, что лишает Украину каких бы то ни было козырей, отметил эксперт.
«Поэтому на месте Витренко я бы не играл в политику и подходил бы к делу прагматично. Если ты хочешь с кем-то о чем-то договориться, то либо выбрасывай негатив, либо возможности договориться будут сжиматься, как шагреневая кожа», — подчеркнул Золотарев.
Он констатировал, что в этой ситуации Украина окажется в полной зависимости от объема требующегося Европе газа и желания России прокачивать этот газ через территорию Украины.
«Да, есть возможность сохранения транзита после 2024 года, но для этого требуется всего лишь вести себя так, чтобы с тобой пожелали иметь дело», — сказал политолог.
В данной ситуации Витренко ведет себя как политик, а не как менеджер, заключил Золотарев.
Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.