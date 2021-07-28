Главе «Нафтогаза» Юрию витренко стоит прекратить играть в политику и начать вести себя так, чтобы с ним захотели иметь дело, сказал украинский политолог Андрей Золотарев в интервью Украина.ру

«Северный поток — 2» выводит Россию и Германию в доминирующее положение на рынке газа Европы как поставщика энергетического хаба, что лишает Украину каких бы то ни было козырей, отметил эксперт.

«Поэтому на месте Витренко я бы не играл в политику и подходил бы к делу прагматично. Если ты хочешь с кем-то о чем-то договориться, то либо выбрасывай негатив, либо возможности договориться будут сжиматься, как шагреневая кожа», — подчеркнул Золотарев.

«Северный поток - 2»: США и ФРГ достигли соглашения по проекту, Украину просили помолчать, но Киев и Варшава обещают бороться дальше © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Да, есть возможность сохранения транзита после 2024 года, но для этого требуется всего лишь вести себя так, чтобы с тобой пожелали иметь дело», — сказал политолог.

В данной ситуации Витренко ведет себя как политик, а не как менеджер, заключил Золотарев.

Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.