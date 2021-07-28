«Видимо, ударил кризис настолько сильно, что американские добытчики не в состоянии возобновить производство на нужном уровне. Все эти разговоры насчет того, что американские производители СПГ хотят вытеснить российский газ с европейского рынка, на поверку оказались просто болтовней, которая не прошла проверку практикой. Кто мешает американским поставщикам нарастить продажи и захватить часть европейского рынка? Выгодная ситуация, дефицит, цены высокие — пожалуйста, вези. А его нет», — сказал Марунич.
США активно выступают против завершения строительства и запуска российского газопровода «Северный поток-2» в том числе потому, что хотят якобы продвигать свой СПГ.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.