Украинский эксперт Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру назвал болтовней разговоры насчет того, что американские производители сжиженного природного газа (СПГ) хотят вытеснить российский газ с европейского рынка

Жириновский: Поставки американского СПГ в Европу – смерть для Украины © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

США активно выступают против завершения строительства и запуска российского газопровода «Северный поток-2» в том числе потому, что хотят якобы продвигать свой СПГ.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.