Талибы не пойдут на прорыв в среднеазиатские республики. Вся их активизация в северных провинциях — это в большей степени демонстрация своего могущества и влияния накануне окончательного бегства американцев. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

Талибы сейчас заинтересованы в том, чтобы максимально усилить свои позиции к тому моменту, когда американцы окончательно сбегут, а правительство в Кабуле останется один на один, считает эксперт.

«Более брутальный вариант выхода из этой ситуации заключается в гражданской войне, в ходе которой талибы повторят успех своего первого прихода к власти. Сейчас они берут уезды в северных провинциях, потом, по мере того как американцы будут убегать все «победоноснее и победоноснее», захватят Кабул и явочным порядком установят свою власть, как это было после уничтожения талибами коалиционного правительства моджахедов, которые до этого свергли Наджибулу. Но и гражданская война тоже не предполагает внешней активности», — уточнил Грозин.

У талибов мобилизационный и финансовый ресурс не бесконечен, размениваться на то, чтобы переходить Пяндж и захватывать Душанбе, как минимум нелогично, указал специалист.

Руководство Талибана будет использовать свои ресурсы и давить на Кабул, для того чтобы либо заставить его поделиться властью добровольно, либо самим взять эту власть в ходе гражданского конфликта, как это уже не раз бывало в афганской истории, заключил собеседник издания.

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