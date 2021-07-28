В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками запрещенного в РФ движения «Талибан», которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.
Талибы сейчас заинтересованы в том, чтобы максимально усилить свои позиции к тому моменту, когда американцы окончательно сбегут, а правительство в Кабуле останется один на один, считает эксперт.
«Более брутальный вариант выхода из этой ситуации заключается в гражданской войне, в ходе которой талибы повторят успех своего первого прихода к власти. Сейчас они берут уезды в северных провинциях, потом, по мере того как американцы будут убегать все «победоноснее и победоноснее», захватят Кабул и явочным порядком установят свою власть, как это было после уничтожения талибами коалиционного правительства моджахедов, которые до этого свергли Наджибулу. Но и гражданская война тоже не предполагает внешней активности», — уточнил Грозин.
У талибов мобилизационный и финансовый ресурс не бесконечен, размениваться на то, чтобы переходить Пяндж и захватывать Душанбе, как минимум нелогично, указал специалист.
Руководство Талибана будет использовать свои ресурсы и давить на Кабул, для того чтобы либо заставить его поделиться властью добровольно, либо самим взять эту власть в ходе гражданского конфликта, как это уже не раз бывало в афганской истории, заключил собеседник издания.
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