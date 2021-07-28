Украинский эксперт Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру оценил шансы создания водородного кластера на Украине

Саакашвили нашел решение для Украины после запуска «Северного потока – 2» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

На днях председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили предложил после запуска газопровода «Северный поток — 2» начать разрабатывать на Украине собственные ресурсы, в частности «зеленый» водород. По его словам, нельзя доверять гарантиям, что транзит газа через Украину продолжится после реализации проекта. Геополитическое значение Киева будет только уменьшаться после начала работы «Северного потока — 2», резюмировал экс-президент Грузии. Помимо этого, председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины обвинил Москву в том, что она якобы хочет «перекрыть для Украины» Черное море, так как именно на юге страны находятся главные залежи «зеленого» водорода.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.