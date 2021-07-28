«Ну, допустим, какие-то проекты будут реализованы. Однако возникает вопрос транспорта водорода. Пока это возможно только в цистернах, что довольно дорого. В силу множества причин украинская ГТС в ее текущем состоянии не сможет справиться с прокачкой водорода. Будут огромные потери, что показали пробные попытки. Вообще, пока не ясно, сможет ли в принципе украинская ГТС транспортировать водород — даже после модернизации и переоснащения. Ведь она строилась под транспорт метана», — объяснил эксперт.
На днях председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили предложил после запуска газопровода «Северный поток — 2» начать разрабатывать на Украине собственные ресурсы, в частности «зеленый» водород. По его словам, нельзя доверять гарантиям, что транзит газа через Украину продолжится после реализации проекта. Геополитическое значение Киева будет только уменьшаться после начала работы «Северного потока — 2», резюмировал экс-президент Грузии. Помимо этого, председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины обвинил Москву в том, что она якобы хочет «перекрыть для Украины» Черное море, так как именно на юге страны находятся главные залежи «зеленого» водорода.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.