Германия вместе с Францией очень обеспокоена войной на Украине под боком у Европейского союза, однако попытки принести мир в регион наталкиваются на противодействие со стороны США, рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью Украина.ру

Он выразил надежду на то, что новый канцлер Германии, которым, вероятно, будет однопартиец уходящей на пенсию Ангелы Меркель Армин Лашет продолжит ее курс. Но при этом большое значение будет иметь позиция США.

«Если они опять будут говорить немцам и французам, что ваша точка зрения и ваша дипломатия нас не интересует, это не европейский вопрос, а трансатлантический вопрос, трансатлантическим аппаратом командуем мы в Вашингтоне, то действительно Германия и Франция выходят из игры, я не вижу, как они будут продолжать этот процесс [урегулирования в Донбассе]», — сказал Рар.

Фронда лузеров. Почему политическая Украина выступила против Байдена и Меркель? © РИА Новости, asn.in.ua интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.

Ранее МИД ФРГ потребовал от Украины имплементировать на законодательном уровне «формулу Штайнмайера», которая предписывает проведение выборов в Донбассе по украинским законам, после чего Киев получит контроль за границей с РФ.

Однако Украина, подписавшаяся минские соглашения по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, выполнять их не желает, всячески блокируя процесс.

В частности, остановлены встречи Трехсторонней контактной группы в Минске, Киев не собирается возобновлять диалог по Донбассу в этом формате.

Украинские политики неоднократно объясняли, что минские соглашения были подписаны исключительно для того, чтобы остановить наступление ополченцев в Донбассе и выиграть время, выполнять их никто не собирается.

В этом Киев находит поддержку Соединенных Штатов. В частности, помощник госсекретаря США Джордж Кент, сейчас исполняющий обязанности временного поверенного Госдепа по Украине заявил, что выполнять «формулу Штайнмайера» Украине необязательно.