Хотя Германия и поддерживает Украину, но требует выполнить Минские соглашения, от которых Киев открещивается. Это противоречие вызвано менталитетом немцев, сказал политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Ранее МИД ФРГ потребовал от Украины имплементировать на законодательном уровне «формулу Штайнмайера», которая предписывает проведение выборов в Донбассе по украинским законам, после чего Киев получит контроль за границей с РФ.

«Германия, Франция в открытую не критикуют Украину, потому что считают, что она действительно жертва агрессии со стороны России, как на Западе пишут с 2014 года. Но в то же самое время немцы очень законопослушные, и то, что подписано, — подписано, они понимают, что Украина должна сделать здесь очень важный шаг в сторону предоставления этой автономии», — сказал Рар.

«Синица в журавле». Вокабулярная война Украины за виртуальные границы © РИА Новости, Андрей Иглов / Перейти в фотобанк интервью можно прочитать на сайте издания Украина.ру.

Украина, подписавшая Минские соглашения по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, выполнять их не желает, всячески блокируя процесс.

В частности, остановлены встречи Трехсторонней контактной группы в Минске, Киев не собирается возобновлять диалог по Донбассу в этом формате.

Украинские политики неоднократно объясняли, что Минские соглашения были подписаны исключительно для того, чтобы остановить наступление ополченцев в Донбассе и выиграть время, выполнять их никто не собирается.

В этом Киев находит поддержку Соединенных Штатов. В частности, помощник госсекретаря США Джордж Кент, сейчас исполняющий обязанности временного поверенного Госдепа по Украине, заявил, что выполнять «формулу Штайнмайера» Украине необязательно.