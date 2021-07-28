Украинский эксперт Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру раскритиковал председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, который собрался добывать в стране «зеленый» водород

Саакашвили нашел решение для Украины после запуска «Северного потока – 2» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По его словам, для того, чтобы реализовать этот проект сейчас нет ни технических, ни экономических предпосылок. Есть только два нарисованных на карте района, где этот водород смогут когда-нибудь производить.

«Причем речь идет о «зеленом» водороде, который нужно производить с помощью электричества, полученного с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Это не может быть электроэнергия, произведенная угольной электростанцией, и даже атомная энергетика под вопросом, потому что в Евросоюзе на этот счет есть различные мнения. Так что это для Украины вопрос далекого будущего, не трех и не пяти лет», — заверил Марунич.

На днях Саакашвили предложил после запуска газопровода «Северный поток — 2» начать разрабатывать на Украине собственные ресурсы, в частности «зеленый» водород. По его словам, нельзя доверять гарантиям, что транзит газа через Украину продолжится после реализации проекта. Геополитическое значение Киева будет только уменьшаться после начала работы «Северного потока — 2», резюмировал экс-президент Грузии. Помимо этого, председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины обвинил Москву в том, что она якобы хочет «перекрыть для Украины» Черное море, так как именно на юге страны находятся главные залежи «зеленого» водорода.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.