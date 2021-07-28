Бои за Славянск длились с апреля по июль 2014 года. Ополчению Донбасса не удалось удержать за собой город, и его потеря была воспринята как тяжелый удар. Однако эти 72 дня заложили основы будущих побед над ВСУ.
«Донецк тогда объективно не был готов к обороне. Когда мы в него заходили, то видели блокпост, на котором стояли пацаны в тапках, а вокруг не было вырыто никаких окопов. Это то, что я видел своими собственными глазами», — вспоминает эксперт.
Что касается сдачи Горловки, то экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков потом сказал, что это была ошибка, потому что он просто не думал, что противник был настолько туп, пояснил Безсонов.
По его словам, в Славянске была отличная от Горловки ситуация, и город было невозможно удержать.
«В Славянске была другая ситуация. Там нас крошили с середины июня и до момента выхода из всех видов вооружения сутками напролет. Какие шансы у нас были удержаться? Никаких шансов. Мы бы сами погибли, и мирные жители погибли бы», — уверен он.
После Славянска Украина бы принялась за Донецк, и тогда у ДНР точно никаких бы шансов не было, поэтому выход из Славянска был абсолютно оправдан и необходим, заключил собеседник издания.
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