Силы ДНР/ЛНР не могли удержать Славянск и Краматорск. Отойти из Славянска в Краматорск означало уйти из одного окружения в другое. Поэтому в этих действиях смысла не было. Об этом рассказал первый замминистра информации ДНР, а тогда участник обороны города Даниил Безсонов в интервью изданию Украина.ру

Даниил «Гудвин» Безсонов: Почему мы не смогли удержать Славянск? © dontimes.ru

«Донецк тогда объективно не был готов к обороне. Когда мы в него заходили, то видели блокпост, на котором стояли пацаны в тапках, а вокруг не было вырыто никаких окопов. Это то, что я видел своими собственными глазами», — вспоминает эксперт.

Что касается сдачи Горловки, то экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков потом сказал, что это была ошибка, потому что он просто не думал, что противник был настолько туп, пояснил Безсонов.

По его словам, в Славянске была отличная от Горловки ситуация, и город было невозможно удержать.

«В Славянске была другая ситуация. Там нас крошили с середины июня и до момента выхода из всех видов вооружения сутками напролет. Какие шансы у нас были удержаться? Никаких шансов. Мы бы сами погибли, и мирные жители погибли бы», — уверен он.

После Славянска Украина бы принялась за Донецк, и тогда у ДНР точно никаких бы шансов не было, поэтому выход из Славянска был абсолютно оправдан и необходим, заключил собеседник издания.

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