Эксперт отметил, что в китайских СМИ можно найти критические материалы, но никогда — негативные, тем более нет разжигания антирусских настроений.
По его словам, в интернете можно найти антирусские статьи или видеоролики на китайском языке, но, если посмотреть, где они созданы, наверняка выяснится, что их авторы проживают не в Китае, а за границей.
«Однажды я видел ролик, посвящённый отношениям России с империей Цин, его автор стоял на берегу реки и, показывая в сторону другого берега, рассказывал, как Россия завладела исконными китайскими землями. У неискушённого человека могло бы сложиться впечатление, что автор стоит на китайском берегу Амура. Однако автором ролика на поверку оказался китайский диссидент, базирующийся в Нью-Йорке, и съёмка производилась на территории Северной Америки», — указал Сингатулин.
Что касается страхов о том, что «китайцы вот-вот заселят Восточную Сибирь и Дальний Восток», то в конце прошлого года в Китае прошла очередная перепись населения, согласно которой во всех трёх северных провинциях, имеющих протяжённую границу с РФ, было зарегистрировано уменьшение населения, так как китайцы предпочитают переселяться в те места, где в своё время возникла китайская нация, то есть в центральные провинции страны, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.