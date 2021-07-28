Сейчас в Китае много граждан РФ, на бытовом уровне между ними и китайцами неизбежно возникают некоторые трения, как возникают они между русскими и китайцами в России. Однако на официальном уровне в Китае нет абсолютно никакой русофобии. Об этом рассказал китаевед из Сиднейского университета Евгений Сингатулин в интервью изданию Украина.ру

Евгений Сингатулин: Китай видит свое процветание в благополучии соседей © предоставлено Евгением Сингатулиным

По его словам, в интернете можно найти антирусские статьи или видеоролики на китайском языке, но, если посмотреть, где они созданы, наверняка выяснится, что их авторы проживают не в Китае, а за границей.

«Однажды я видел ролик, посвящённый отношениям России с империей Цин, его автор стоял на берегу реки и, показывая в сторону другого берега, рассказывал, как Россия завладела исконными китайскими землями. У неискушённого человека могло бы сложиться впечатление, что автор стоит на китайском берегу Амура. Однако автором ролика на поверку оказался китайский диссидент, базирующийся в Нью-Йорке, и съёмка производилась на территории Северной Америки», — указал Сингатулин.

Что касается страхов о том, что «китайцы вот-вот заселят Восточную Сибирь и Дальний Восток», то в конце прошлого года в Китае прошла очередная перепись населения, согласно которой во всех трёх северных провинциях, имеющих протяжённую границу с РФ, было зарегистрировано уменьшение населения, так как китайцы предпочитают переселяться в те места, где в своё время возникла китайская нация, то есть в центральные провинции страны, заключил собеседник издания.

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