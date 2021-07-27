С 1 августа «Южная железная дорога» Украины отменит остановки электропоездов на ряде станций на территории Новопокровской поселкового совета Харьковской области, сообщил сайт украинского «Общественного телевидения» 27 июля

Как уточняется, железнодорожники пошли на такой шаг из-за того, что местные власти не возмещает плату за проезд пассажиров льготных категорий.

Отменить остановки могут на станциях «Зеленый Колодец», «Мохнач», «Эсхар», «Покровка», «Дачи» и «50 км».

Украина в сентябре может остаться без электричества: намечается новый кризис © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Наличие задолженности общества перед железной дорогой в эфире «Украинского радио Харьков» подтвердил заместитель председателя общины Владислав Маковецкий.

По его словам, депутаты отказываются поддерживать решения по выплате денег железнодорожникам в полной мере, урезая суммы вчетверо. Также Маковецкий заявил, что «не знает», сколько еще денег должна община за перевозки льготных пассажиров.

Между тем «Южная железная дорога» заявляет, что ежегодно долг новопокровцев увеличивается на 400 тыс. грн.

Маковецкий в свою очередь говорит, что таких денег община собрать не может и пообещал перекрыть рельсы, если остановки электричек отменят.