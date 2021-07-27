Как уточняется, железнодорожники пошли на такой шаг из-за того, что местные власти не возмещает плату за проезд пассажиров льготных категорий.
Отменить остановки могут на станциях «Зеленый Колодец», «Мохнач», «Эсхар», «Покровка», «Дачи» и «50 км».
За первое полугодие 2021 услугами пригородного железнодорожного транспорта воспользовались 15 тыс. пассажиров льготных категорий жителей Новопокровской поселковой общины. На их перевозку железная дорога потратила почти 215 тыс. гривен, говорится в сообщении.
Наличие задолженности общества перед железной дорогой в эфире «Украинского радио Харьков» подтвердил заместитель председателя общины Владислав Маковецкий.
По его словам, депутаты отказываются поддерживать решения по выплате денег железнодорожникам в полной мере, урезая суммы вчетверо. Также Маковецкий заявил, что «не знает», сколько еще денег должна община за перевозки льготных пассажиров.
Между тем «Южная железная дорога» заявляет, что ежегодно долг новопокровцев увеличивается на 400 тыс. грн.
Маковецкий в свою очередь говорит, что таких денег община собрать не может и пообещал перекрыть рельсы, если остановки электричек отменят.