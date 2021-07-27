«Глава Службы безопасности уволил Андрея Наумова и Андрея Трепилка. Мотивация этих кадровых изменений очень проста — президент требует от Службы безопасности усилить борьбу с контрабандой», — сказал спикер Зеленского.
Накануне последний своими указами уволил двух первых замов Баканова Руслана Баранецкого и Василия Малюка.
В этот же день Зеленский отправил в отставку начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексея Корнийчука.
Уволен был и начальник управления СБУ в Черновицкой области Виталий Монастырецкий.