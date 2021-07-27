Глава СБУ Иван Баканов по требованию президента Владимира Зеленского уволил начальника службы внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова и главу экономической контрразведки СБУ Андрей Трепилка, рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров 27 июля

«Глава Службы безопасности уволил Андрея Наумова и Андрея Трепилка. Мотивация этих кадровых изменений очень проста — президент требует от Службы безопасности усилить борьбу с контрабандой», — сказал спикер Зеленского.

Увольняет офицеров: Зеленский заявил о реформе СБУ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Руслана Баранецкого и Василия Малюка.

В этот же день Зеленский отправил в отставку начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексея Корнийчука.

Уволен был и начальник управления СБУ в Черновицкой области Виталий Монастырецкий.