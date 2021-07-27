По его данным, на одном из турецких судостроительных заводов идет подготовка к закладке — режут сталь для элементов корпуса будущего корвета.
Ожидается, что церемонии по случаю закладки примут участие первые лица и все военное руководство Украины и Турции.
Причем Украина получит не готовый боевой корабль, а «полуфабрикат», который придется достраивать и оснащать оружием. Как пишет «Думская», это будет сделано на николаевском заводе «Океан».
Первый корвет проекта Ада принят на вооружение турецкого флота в 2011 году. Длина кораблей этого проекта составляет 100 метров, ширина 14,40, осадка 3,90 метров, полное водоизмещение 2340 тонн, максимальная скорость около 30 узлов.