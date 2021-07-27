Служба безопасности Украины постоянно применяла пытки к политическим оппонентам киевского режима в 2015-16 годах, рассказал политзаключенный, журналист Артем Бузила корреспонденту Александру Чаленко в студии Украина.ру

Бузила был задержан в апреле 2015 года и провел в застенках СБУ 11 месяцев. За это время он столкнулся с многочисленными случаями пыток во время задержания.

«Виктор Романцов, житель Донецка, сейчас живет в ДНР, в тюрьме провел три года, один год — со мной вместе в камере. Его задержали в Мариуполе и сутки везли в Одессу в багажнике автомобиля. Для человека весом под 100 кг это пытка. Более того, это похищение человека», — сообщил Бузила.

Артем Бузила: СБУ несет бред, обвиняя меня в отделении Бессарабии и Закарпатья, в подрыве военных складов © Facebook Артема Бузилы

«Когда такое видишь собственными глазами, никаких сомнений в том, что те случаи, которых ты не видел, тоже были реальностью, не остается», — сказал Бузила, и привел еще один пример.

«Валерий Данилейченко: когда его задерживали, то расставляли руки и ноги и по гениталиям пускали электрический ток», — рассказал Бузила.

Также он напомнил, что журналистка Елена Глищинская удерживалась в СИЗО, будучи беременной, более года. Ее ребенок родился во время заключения.

Все эти и многие другие подобные случаи были рассказаны представителям ОБСЕ, «Репортеров без границ» и других правозащитных организаций, однако предали их огласке только российские СМИ и политики. Ни Украина, ни Запад никак не реагировали на эти вопиющие факты, рассказал Бузила.