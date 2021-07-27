Нидерланды будут следить за жалобой России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в которой Москва возлагает на Киев вину за крушение рейса МН17, хоть и не является стороной дела. Об этом заявил представитель МИД королевства Бо де Конинг, передает РИА Новости 27 июля

Ранее Россия подала в ЕСПЧ первую в истории страны жалобу против Украины. В частности, РФ вменяет Киеву крушение рейса МН17: причиной стало незакрытое воздушное пространство над местом боевых действий.

«Из сообщений СМИ мы узнали, что Россия подала государственную жалобу на Украину, в которой Россия возлагает на Украину ответственность за крушение рейса MH17. Нидерланды не являются стороной этой жалобы, это дело между Россией и Украиной», — заявил представитель голландского МИД.

Есть шансы заставить Украину ответить за нарушение прав русских: каковы перспективы иска России в ЕСПЧ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Мы не знаем точного содержания жалобы, но будем следить за ней», — подчеркнул Бо де Конинг.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

При этом украинская сторона несет ответственность за то, что не закрыла небо над Донбассом для гражданской авиации, вопреки тому, что там шли боевые действия.