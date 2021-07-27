Задача перед местными властями ставится глобальная: превратить Кирилловку во второй Крым. В идею центральная власть готова вкладываться гривной, а начать планируют со строительства водопровода, канализации, аэропорта, полигона для твердых бытовых отходов и дорог.
«Все это должно дать толчок для развития бизнеса и строительства полномасштабных отелей уровня "Белуга" и выше, и заканчивая тем, чтобы на базе Кирилловки проводились фестивали всеукраинского уровня. Это также даст толчок развитию курорта», — сказал глава Кирилловки Иван Федоров.
Он уверен, что улучшения в его городе положительно скажутся и на Мелитополе, так как он является транспортным узлом региона. Поэтому градоначальник призвал предпринимателей не оставаться в стороне, а предложить свои идеи по развитию туристического объекта.
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В последнее время дела в Кирилловке идут не самым лучшим образом: прибрежную зону наводнили медузы, потом туристам пришлось столкнуться со смерчем, а еще отели взвинтили цены, пользуясь тем, что отдыхающие вынуждены проводить отпуск на родине из-за карантинных ограничений.
Однако украинские власти не теряют надежды, напоминая о том, что госдача в тех местах — любимое место отдыха президента Владимира Зеленского, на остров Бирючий он приезжает несколько раз за лето.