Отмечается, что стороны уже согласовали условия сделки, однако ее сумма не называется. Теперь дело за Национальным банком Украины, а также антимонопольными регуляторами двух стран, которые должны одобрить покупку. 

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© РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
Kaspi.kz — крупнейшая в Казахстане платежная система, которая позволяет оплачивать через мобильное приложение более 5 тыс. услуг. Клиентами такого приложения уже стали 8,5 млн жителей республики. Теперь компания хочет занят лидирующее место и на украинском рынке. Покупка местной Portmone Group позволит Kaspi.kz получить также лицензию на Visa и Mastercard на Украине. 

В сообщении на сайте Лондонской биржи указывается, что на Украине проживают 42 млн человек, более 70% из которых являются пользователями смартфонов, при этом в стране по-прежнему широко распространена оплата наличными, а доля электронной коммерции в розничной торговле находится на низком уровне в 8%. 

В настоящий момент контрольный пакет акций Portmone Group принадлежит украинской инвестиционной компании Dragon Capital.