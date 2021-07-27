Казахстанская компания Kaspi.kz через свою дочернюю структуру Kaspi Pay планирует приобрести 100% акций одной из крупнейших на Украине межбансковских платежных систем Portmone Group. Информация об этом была на днях опубликована на сайте Лондонской фондовой биржи

Отмечается, что стороны уже согласовали условия сделки, однако ее сумма не называется. Теперь дело за Национальным банком Украины, а также антимонопольными регуляторами двух стран, которые должны одобрить покупку.

Самая многочисленная фракция Европарламента поддерживает отключение России от платежной системы SWIFT © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

В сообщении на сайте Лондонской биржи указывается, что на Украине проживают 42 млн человек, более 70% из которых являются пользователями смартфонов, при этом в стране по-прежнему широко распространена оплата наличными, а доля электронной коммерции в розничной торговле находится на низком уровне в 8%.

В настоящий момент контрольный пакет акций Portmone Group принадлежит украинской инвестиционной компании Dragon Capital.