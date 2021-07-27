Ранее во Львове завершился снос Монумента Боевой славы, посвященного солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны при освобождении Львова. Всего в боях за город погибли 65 тысяч воинов Красной Армии — 3,5 тысячи были похоронены рядом с мемориалом.
Работы по сносу начались в 2018 году. Демонтированный памятник был перемещен в музей «Территория террора».
«Подобное осквернение собственного прошлого является циничным актом государственного вандализма. В очередной раз сталкиваемся с планомерными попытками фальсифицировать героическую историю народов Украины и всех других стран бывшего Советского Союза. Складывается впечатление, что современные украинские нацисты пытаются взять реванш и отомстить погибшим красноармейцам за их Победу над фашизмом, включая сокрушительный разгром дивизии СС "Галичина" в битве за Броды», — говорится в сообщении МИД.
В ведомстве осудили уничтожение монументов воинской доблести и призвали руководство Украины выполнять свои обязательства по их сохранению и защите в соответствии с собственным законодательством и международными договорами.
В МИД рассчитывают, что профильные международные структуры не оставят без внимания этот инцидент.