В Крыму блокируются неэфирные интернет-трансляции Олимпиады в Токио по требованию Международного олимпийского комитета (МОК), из-за чего крымчане испытывают трудности с просмотром соревнований. Об этом заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст, передает MK.RU

По словам Эрнста, все трансляции Игр, доступные только в интернете, блокируются по требованию МОК. Ограничение коснулось и созданного Первым каналом сайте Olympics.1tv.ru

«Все трансляции, доступные только в интернет-среде, которые Первый канал получает непосредственно у официального вещателя МОК — OBS в Токио, заблокированы для трансляции в Крыму по требованию Международного олимпийского комитета», — сказал он.

Самая маленькая сборная в истории. Чего ожидать от украинских олимпийцев © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На официальном сайте Олимпиады в Токио опубликовали карту, на которой между материковой Украиной и Крымом обозначена граница. МИД Украины поручил посольству разобраться с ситуацией.

Позже организаторы Олимпийских игр исправили карту Украины и присоединили к ней российский Крым.