По словам Эрнста, все трансляции Игр, доступные только в интернете, блокируются по требованию МОК. Ограничение коснулось и созданного Первым каналом сайте Olympics.1tv.ru
«Все трансляции, доступные только в интернет-среде, которые Первый канал получает непосредственно у официального вещателя МОК — OBS в Токио, заблокированы для трансляции в Крыму по требованию Международного олимпийского комитета», — сказал он.
Трансляция Олимпийских игр доступна на сайте телеканала.
На официальном сайте Олимпиады в Токио опубликовали карту, на которой между материковой Украиной и Крымом обозначена граница. МИД Украины поручил посольству разобраться с ситуацией.
Позже организаторы Олимпийских игр исправили карту Украины и присоединили к ней российский Крым.