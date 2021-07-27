По словам Эрнста, все трансляции Игр, доступные только в интернете, блокируются по требованию МОК. Ограничение коснулось и созданного Первым каналом сайте Olympics.1tv.ru

«Все трансляции, доступные только в интернет-среде, которые Первый канал получает непосредственно у официального вещателя МОК — OBS в Токио, заблокированы для трансляции в Крыму по требованию Международного олимпийского комитета», — сказал он.

Самая маленькая сборная в истории. Чего ожидать от украинских олимпийцев
Самая маленькая сборная в истории. Чего ожидать от украинских олимпийцев
© РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
Трансляция Олимпийских игр доступна на сайте телеканала.

На официальном сайте Олимпиады в Токио опубликовали карту, на которой между материковой Украиной и Крымом обозначена граница. МИД Украины поручил посольству разобраться с ситуацией.

Позже организаторы Олимпийских игр исправили карту Украины и присоединили к ней российский Крым.