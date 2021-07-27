Разбивший накануне элитную бутылку виски подросток записал видео, где рассказал, что платить ему нечем, поэтому «заплатит» извинениями. Получилось довольно эффектно, передает 27 июля Telegram-канал Ху**ый Киев

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По словам продавцов, возмещать ущерб тиктокер отказался, но позже записал видео, где расплакался пока просил прощения.

«Я прошу извинения за то, что мы разбили бутылку. Я это все снимал на видео — мне очень, очень стыдно. У меня, к сожалению, нет денег, чтобы оплатить эту бутылку. Простите меня пожалуйста — я больше не буду», — сказал блогер.

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По закону магазин может через суд потребовать возместить ущерб, кроме того, парню грозит ответственность по статье ст. 194 УК Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества. Статья предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет.