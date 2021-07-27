Накануне юный блогер разбил в одном из киевских магазинов Goodwine бутылку Glen Grant Rare Vintage 1948. Стоимость разбитого алкоголя оценивается в 7,5 тыс. долларов, это около 200 тысяч гривен или 550 тысяч рублей.
По словам продавцов, возмещать ущерб тиктокер отказался, но позже записал видео, где расплакался пока просил прощения.
«Я прошу извинения за то, что мы разбили бутылку. Я это все снимал на видео — мне очень, очень стыдно. У меня, к сожалению, нет денег, чтобы оплатить эту бутылку. Простите меня пожалуйста — я больше не буду», — сказал блогер.
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По закону магазин может через суд потребовать возместить ущерб, кроме того, парню грозит ответственность по статье ст. 194 УК Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества. Статья предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет.