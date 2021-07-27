Правоохранительные органы Украины в ночь на 27 июля сообщили о разгроме банды псевдо-мстителей, которая занималась разбоем и грабежом. Отличительной чертой преступной группы был собственный Telegram-канал, в котором они выкладывали ролики с наказанными ими «коррупционерами». Подробности приводятся на странице полиции Киевской области в Facebook

Банда из 10 человек образовалась в 2017 году. За четыре года на ее счету 20 разбойных нападений.

Во главе группировки стоял некий Сенсей. Оперативникам удалось вычислить, что за этой кличкой скрывается 42-летний Александр Аверченко, выходец из Черниговской области, президент Федерации содействия развитию спорта и рукопашного боя на Украине. Правой рукой Сенсея-Аверченко был некто Химик (имя не раскрывается), перед задержанием они вместе скрывались в одной из квартир, где и были задержаны полицией.

Сообщается, что свои преступления бандиты готовили со скрупулезной точностью, выслеживая своих жертв по несколько месяцев. За объектами устанавливалась слежка, велось скрытое видеонаблюдение. Сенсей и его подручные во время нападений никогда не пользовались автомобилями и избегали попадать в поле зрения правоохранителей. В банде тщательно отбирали своих жертв, ориентируясь на соцсети и публикации в СМИ.

Примечательно, что ограбления и разбойные нападения прикрывались благородными мотивами. Как правило преступники проникали в загородные дома или квартиры, связывали находящихся там состоятельных владельцев, а затем под пытками выбивали из них признания в коррупции. Все это записывалось видео. Для убедительности жертве подкидывали пачки фальшивых купюр, якобы найденные при них «мстителями», что тоже фиксировалось на камеру. Подобные ролики затем публиковались в специальном Telegram-канале.

Наиболее резонансные преступления банда совершила в 2018 году. Тогда вооруженные пистолетами и гранатами злоумышленники совершили налет на дом одного из судей апелляционного суда, где в тот момент помимо него находилась его семья. Через несколько месяцев банда ограбила в Киеве некоего адвоката, у которого они забрали 15 тыс. долларов, 1 тыс. евро, а также ювелирные изделия. Кроме того, они прострелили юристу обе ноги. Однако тогда ограбление пошло не по плану — во время бегства с места преступления у одного из грабителей взорвалась в руках граната, он погиб.

Также украинская полиция утверждает, что группировка Сенсея причастна к попытке убийства одного из полицейских, который выжил после подрыва его автомобиля.

На след Сенсея и Химика удалось выйти лишь тогда, когда их «сдали» задержанные полицией подельники. Оба главаря в настоящий момент находятся в СИЗО, причем лидеру банды Аверченко грозит пожизненный срок.