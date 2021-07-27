Несколько тысяч прихожан Украинской православной церкви начали крестный ход, посвященный 1033-летию Крещения Киевской Руси, во время которого они пройдут от Владимирской горки до Киево-Печерской Лавры. Трансляцию 27 июля ведут украинские телеканалы

В частности, перед крестным ходом на всеукраинский молебен прибыл глава УПЦ митрополит Онуфрий.

«Сегодня мы собираемся возле памятника святому князю Владимиру, произнесем тут молитву и пойдем крестным ходом в Киево-Печерскую Лавру, где совершим богослужение. Святой князь Владимир был князем всей Руси… Мы называем этот день — днем рождения нашего народа, духовного рождения», — заявил он.

УПЦ ожидает новое давление и захват своих церквей © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Полицейские, нацгвардейцы и спасатели обеспечивают охрану общественного порядка. На случай нарушений и провокаций сформированы дополнительные резервные группы.

Между Владимирской горкой и Киево-Печерской Лаврой около пяти километров.

Ранее епископ Украинской православной церкви и управляющий Юго-восточным киевским викариатством Сильвестр заявил, что УПЦ ожидает новый виток давления на церковь накануне Дня Независимости Украины в связи с приглашением в страну главы Константинопольской церкви патриарха Варфоломея.