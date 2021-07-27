В частности, перед крестным ходом на всеукраинский молебен прибыл глава УПЦ митрополит Онуфрий.
«Сегодня мы собираемся возле памятника святому князю Владимиру, произнесем тут молитву и пойдем крестным ходом в Киево-Печерскую Лавру, где совершим богослужение. Святой князь Владимир был князем всей Руси… Мы называем этот день — днем рождения нашего народа, духовного рождения», — заявил он.
По данным СМИ на молебен прибыло около 5 тысяч человек.
Полицейские, нацгвардейцы и спасатели обеспечивают охрану общественного порядка. На случай нарушений и провокаций сформированы дополнительные резервные группы.
Между Владимирской горкой и Киево-Печерской Лаврой около пяти километров.
Ранее епископ Украинской православной церкви и управляющий Юго-восточным киевским викариатством Сильвестр заявил, что УПЦ ожидает новый виток давления на церковь накануне Дня Независимости Украины в связи с приглашением в страну главы Константинопольской церкви патриарха Варфоломея.