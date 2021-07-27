Во вторник, 27 июля в Киеве состоится крестный ход, посвященный 1033-летию Крещения Киевской Руси. Перед эфиром Молчанов посетил Киево-Печерскую Лавру.
«В последние годы православная церковь — это единственная сила в стране может вывести на мирную акцию несколько сотен тысяч людей. Ни одна политическая партия не в состоянии организовать украинцев на шествия и акции, и даже профсоюзы не способны вывести такое количество на улицы», — заявил он.
По словам Молчанова, массовые собрания УПЦ являются показателем того, что церкви доверяют в обществе.
Ранее епископ Украинской православной церкви и управляющий Юго-восточным киевским викариатством Сильвестр заявил, что УПЦ ожидает новый виток давления на церковь накануне Дня Независимости Украины в связи с приглашением в страну главы Константинопольской церкви патриарха Варфоломея.