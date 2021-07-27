Украинский политолог Кирилл Молчанов заявил, что Украинская православная церковь (УПЦ) является единственной силой в стране, которая в последнее время может вывести на мирное собрание большое количество людей. Об этом 27 июля он заявил в эфире телеканала «Наш»

Во вторник, 27 июля в Киеве состоится крестный ход, посвященный 1033-летию Крещения Киевской Руси. Перед эфиром Молчанов посетил Киево-Печерскую Лавру. Молитвенное стояние УПЦ: где Зеленский разглядел «бабушек в желтых кепочках» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«В последние годы православная церковь — это единственная сила в стране может вывести на мирную акцию несколько сотен тысяч людей. Ни одна политическая партия не в состоянии организовать украинцев на шествия и акции, и даже профсоюзы не способны вывести такое количество на улицы», — заявил он.

По словам Молчанова, массовые собрания УПЦ являются показателем того, что церкви доверяют в обществе.

Ранее епископ Украинской православной церкви и управляющий Юго-восточным киевским викариатством Сильвестр заявил, что УПЦ ожидает новый виток давления на церковь накануне Дня Независимости Украины в связи с приглашением в страну главы Константинопольской церкви патриарха Варфоломея.