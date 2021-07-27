Друзья из Полтавы придумали украинскую версию песни «Марджанджа» российского исполнителя Михаила Шуфутинского. На идею, утверждают авторы, их натолкнул отдых на острове Бирючий (Херсонская область), где они и записали клип, который на днях выложили в YouTube

Украинская школа, итальянский муж: Федункив тайно вышла замуж за молодого иностранца © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк решили сохранить атмосферу отдыха на Азовском побережье, а в качестве «хранилища» решили использовать клип.

За основу взяли «Марджанджа» Шуфутинского, написав к ней новый текст на украинском языке, а в видео показали все самые важные атрибуты лета, отдыха и хорошего настроения: медуз, пиво, рыбу и шашлык.

«Почти как на Мальдивах», — пошутили в песне молодые люди.

Для полтавцев это не первый опыт музыкальной пародии, на YouTube у них уже появились свои поклонники, которые теперь требуют новый хит.

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Кстати, изначально в припеве у Шуфутинского был текст: «Море волнуется, море шумит, волны ласкают усталые скалы», несколько раз прослушав запись, музыкант понял, что ясно слышит в этих строчках женское имя «Марджанджа». А еще это слово в переводе с цыганского значит «Танцуй, девушка!».