Жители Полтавы решили сохранить атмосферу отдыха на Азовском побережье, а в качестве «хранилища» решили использовать клип.
За основу взяли «Марджанджа» Шуфутинского, написав к ней новый текст на украинском языке, а в видео показали все самые важные атрибуты лета, отдыха и хорошего настроения: медуз, пиво, рыбу и шашлык.
«Почти как на Мальдивах», — пошутили в песне молодые люди.
Для полтавцев это не первый опыт музыкальной пародии, на YouTube у них уже появились свои поклонники, которые теперь требуют новый хит.
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Кстати, изначально в припеве у Шуфутинского был текст: «Море волнуется, море шумит, волны ласкают усталые скалы», несколько раз прослушав запись, музыкант понял, что ясно слышит в этих строчках женское имя «Марджанджа». А еще это слово в переводе с цыганского значит «Танцуй, девушка!».