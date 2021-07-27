Серьезные массовые протесты в Белоруссии в ближайшее время не ожидаются из-за отсутствия практических смыслов и усталости от долгого психологического накала. Об этом 27 июля в эфире телеканала «Украина 24» заявил белорусский журналист и политолог Валерий Карбалевич

Отмечавшийся 27 июля как государственный праздник День независимости Белоруссии просуществовал до 1996 года. Из-за второго по счету референдума по изменению Конституции, день независимости был перенесен на 3 июля — день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.

«Настроения сегодня в белорусском обществе достаточно пессимистические и депрессивные. Я не ожидаю в близком будущем каких-то серьезных массовых протестов на улице. Можно ожидать лишь каких-то партизанских флешмобов. Потому что жестокие репрессии, которые продолжаются до сегодняшнего дня в значительной мере парализовали протесты общества», — заявил он.

По мнению Карбалевича, протест должен иметь практический смысл, которого в настоящее время в Белоруссии нет. Он отметил, что любой протест — это моральный взрыв, поэтому невозможно долго находится в состоянии «психологического накала». Сядут все. Белорусские силовики проводят в стране большую чистку

Вместе с тем он отметил, что в стране наблюдаются массовые миграции политически активного населения, которое «спасается от политических преследований, в том числе, на Украину».

Акции протеста в Белоруссии начались в августе прошлого года, оппозиция не признала победу Александра Лукашенко на выборах президента. На сегодняшний день протесты в республике практически сошли на нет. Минск обвинил в подстрекательстве к протестам страны Запада, а Украину в том, что именно на территории этой страны проходят подготовку экстремисты, которые затем пытаются дестабилизировать обстановку в Белоруссии.