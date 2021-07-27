Украинская православная церковь (УПЦ) ожидает новый виток давления накануне Дня независимости Украины в связи с приглашением в Киев главы Константинопольской церкви патриарха Варфоломея. Об этом 27 июля в эфире телеканала «Первый независимый» заявил епископ УПЦ и управляющий Юго-восточным киевским викариатством Сильвестр

Молитвенное стояние УПЦ: где Зеленский разглядел «бабушек в желтых кепочках» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Говоря о насилии, епископ отметил возможный захват церквей. По его словам, у Константинопольского патриарха есть «далеко идущие планы». Украинский церковный вопрос Варфоломей «может использовать для более глобальных целей», в том числе «для решения своих материальных вопросов». Сильвестр напомнил, что Варфоломей не раз заявлял, что необходимо вернуть часть имущества, которое он считает принадлежащим по закону Константинопольской церкви.

Для примера епископ назвал Андреевский храм, который был передан в качестве представительства патриарха Варфоломея.

Ранее президент Владимир Зеленский поблагодарил патриарха Варфоломея за личную поддержку территориальной целостности Украины и пригласил посетить Украину с визитом. Стороны рассмотрели 30-ю годовщину независимости Украины как возможную дату визита.