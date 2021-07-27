«Отношение наше к приглашению посетить Украину главе Константинопольской церкви патриарху Варфоломею не просто отрицательное, а мы ожидаем, что будет новый виток дискриминации. От просто информационного, до, увы, возможности насилия по отношению к нашим прихожанам, особенно в некоторых областях Украины», — заявил он.
Говоря о насилии, епископ отметил возможный захват церквей. По его словам, у Константинопольского патриарха есть «далеко идущие планы». Украинский церковный вопрос Варфоломей «может использовать для более глобальных целей», в том числе «для решения своих материальных вопросов». Сильвестр напомнил, что Варфоломей не раз заявлял, что необходимо вернуть часть имущества, которое он считает принадлежащим по закону Константинопольской церкви.
Для примера епископ назвал Андреевский храм, который был передан в качестве представительства патриарха Варфоломея.
Ранее президент Владимир Зеленский поблагодарил патриарха Варфоломея за личную поддержку территориальной целостности Украины и пригласил посетить Украину с визитом. Стороны рассмотрели 30-ю годовщину независимости Украины как возможную дату визита.