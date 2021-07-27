Сибирскую тайгу законно, полузаконно или незаконно вырубают отнюдь не китайцы, а российские предприниматели. Китайцы же просто покупают предлагаемый им товар. Об этом рассказал китаевед из Сиднейского университета Евгений Сингатулин в интервью изданию Украина.ру

Евгений Сингатулин: Китай видит свое процветание в благополучии соседей © предоставлено Евгением Сингатулиным

Эксперт отметил, что как уроженец Забайкалья он хорошо знает о том, что творилось на протяжении девяностых и нулевых годов, когда, например, через станцию Забайкальск проходили многочисленные составы с необработанным лесом.

«Я поддерживаю вводимый запрет на экспорт необработанной древесины, Россия должна остановить разграбление сибирской, забайкальской тайги, деньги от которого оседают к тому же в основном в карманах частных лиц», — подчеркнул Сингатулин.

Что касается приграничной торговли, то, если нельзя будет покупать необработанный лес, китайцы будут приобретать пиломатериалы, причём нужно учесть, что раньше зарплаты в Китае были гораздо ниже, чем в РФ, поэтому вывозить лес из РФ и обрабатывать его в Китае было очень выгодно, а сейчас зарплаты в Китае выше российских, поэтому, возможно, обрабатывать лес в России будет даже выгоднее, и приграничная торговля не особо пострадает, заключил собеседник издания.

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