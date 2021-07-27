Варшава пыталась затормозить строительство газопровода «Северный поток – 2». Об этом 26 июля заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, передает РИА Новости

Польша признала провал агрессивной политики против «Северного потока - 2» © CC0, Pixabay

На прошлой неделе США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку – 2». Страны договорились принять ответные меры против России, если она попытается использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины. В рамках соглашения ФРГ также возьмет на себя обязательство способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.

США пообещали продолжить консультации с Украиной и Польшей по газопроводу «Северный поток – 2».