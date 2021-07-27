Бывший кандидат в президенты Белоруссии, оппозиционерка Светлана Тихановская 26 июля выступила за нормальные отношения с Россией и попросила Кремль «не вмешиваться во внутренние дела» страны, передает РИА Новости

Тихановская исключила применение войск РФ против белорусской оппозиции © Facebook, Светлана Тихановская

Однако, по словам Тихановской, Россия не должна вмешиваться во внутренние дела, чтобы положительно повлиять на выход из кризиса.

«И если Кремль хочет играть конструктивную роль в выходе их этого кризиса, единственное, что они могут сделать — не вмешиваться во внутренние дела», — добавила она.

Тихановская прибыла в США 18 июля. Она провела встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, советником президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, главой комитета Сената США и послом США в Белоруссии Джули Фишер. В белорусском министерстве иностранных дел визит бывшего кандидата в президенты назвали туристической поездкой.