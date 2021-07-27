В 2014-2015 годах Прозоров совершил несколько командировок в Донбасс, некоторое время был заместителем командира сектора «М» так называемой антитеррористической операции (АТО).
По его словам, он готов дать показания «при соблюдении некоторых требований безопасности».
На прошлой неделе Россия подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ против Украины. Цель жалобы — привлечь внимание ЕСПЧ и мирового сообщества «к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями», надлежащим образом расследовать эти случаи, привлечь виновных к ответственности и «восстановить мир и согласие на территории Украины». ЕСПЧ зарегистрировал жалобу, однако вскоре отклонил запрос России о применении к Украине обеспечительных мер в связи с недостаточным доступом к русскому языку в школах и в СМИ и водной блокадой Крыма.
На днях первый министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Хакимзянов вызвался выступить в качестве свидетеля при рассмотрении иска России против Украины в ЕСПЧ. Хакимзянов, побывавший в украинском плену, заявил, что может рассказать, как это происходило. Он отметил, что у него еще сохранились материалы заведенного на него Украиной уголовного дела.