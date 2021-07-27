Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о готовности выступить в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по иску России против Украины, передает 27 июля РИА Новости

Политолог рассказал об ответе Украины на иск РФ в ЕСПЧ © president.gov.ua

По его словам, он готов дать показания «при соблюдении некоторых требований безопасности».

На прошлой неделе Россия подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ против Украины. Цель жалобы — привлечь внимание ЕСПЧ и мирового сообщества «к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями», надлежащим образом расследовать эти случаи, привлечь виновных к ответственности и «восстановить мир и согласие на территории Украины». ЕСПЧ зарегистрировал жалобу, однако вскоре отклонил запрос России о применении к Украине обеспечительных мер в связи с недостаточным доступом к русскому языку в школах и в СМИ и водной блокадой Крыма.

На днях первый министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Хакимзянов вызвался выступить в качестве свидетеля при рассмотрении иска России против Украины в ЕСПЧ. Хакимзянов, побывавший в украинском плену, заявил, что может рассказать, как это происходило. Он отметил, что у него еще сохранились материалы заведенного на него Украиной уголовного дела.