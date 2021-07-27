Признание Пекином российского статуса Крыма сегодня не представляется возможным. Для Китая национальный вопрос — очень чувствительная тема. Об этом рассказал китаевед из Сиднейского университета Евгений Сингатулин в интервью изданию Украина.ру

Евгений Сингатулин: Китай видит свое процветание в благополучии соседей © предоставлено Евгением Сингатулиным Чжао Лицзянь призывал Украину не политизировать сотрудничество китайских компаний с Крымом. По его словам, китайские компании поддерживают контакты с полуостровом и сотрудничают с ним в соответствии с принципами рынка.

Китай не хочет вмешательства других стран в свои национальные проблемы, и поэтому он всегда демонстрирует своё подчёркнутое невмешательство в национальные проблемы других стран, указал эксперт.

«Отношения Китая и РФ в настоящее время очень хорошие, и это видно не только по официальным и полуофициальным публикациям, но и по разговорам с простыми китайцами, однако это не означает, что Китай готов быстро отказаться от своей традиционной политики в области изменения границ стран по национальному признаку», — пояснил Сингатулин.

Впрочем, небольшая подвижка в эту сторону произошла, и если в китайских СМИ сейчас публикуется какая-либо информация по населению или территории Украины, то в скобках присутствуют слова «без Крыма», заключил собеседник издания.

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