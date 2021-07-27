В марте-апреле в китайской блогосфере неожиданно появилось довольно много критических высказываний в отношении Украины, причём речь шла не только о национализации «Мотор Сич». Об этом рассказал китаевед из Сиднейского университета Евгений Сингатулин в интервью изданию Украина.ру

Евгений Сингатулин: Китай видит свое процветание в благополучии соседей © предоставлено Евгением Сингатулиным

Эксперт отметил, что что за всё время, прошедшее с момента распада СССР, в китайских СМИ практически отсутствует негативная информация о любых постсоветских странах, а те или иные вопросы освещаются в нейтрально-дружественном тоне.

«Такой же подход применялся и по отношению к Украине, в том числе и после 2014 года. И вдруг довольно известные китайские блогеры начинают критиковать Украину и призывать своё правительство решительно отстаивать интересы Китая. Мне кажется, данные высказывания делались с негласного одобрения китайских властей», — указал Сингатулин.

Что касается конкретно о ситуации с «Мотор Сичью», то говорить о каких-либо других шагах китайского правительства, пока решается вопрос с арбитражем, преждевременно, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.