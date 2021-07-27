США, которые в значительной степени контролируют украинские власти, считают Китай своим главным конкурентом и требуют от Киева отказаться от сближения с Поднебесной. Из-за этого уже сорвалась сделка по покупке китайскими инвесторами украинского завода «Мотор сич», что привело к ухудшению отношений Пекина и Киева. Украинские власти планируют с помощью махинаций лишить китайцев контрольного пакета в предприятии. Инвесторы из КНР готовят многомиллиардные иски в международные суды и имеют все шансы их выиграть.
Эксперт отметил, что что за всё время, прошедшее с момента распада СССР, в китайских СМИ практически отсутствует негативная информация о любых постсоветских странах, а те или иные вопросы освещаются в нейтрально-дружественном тоне.
«Такой же подход применялся и по отношению к Украине, в том числе и после 2014 года. И вдруг довольно известные китайские блогеры начинают критиковать Украину и призывать своё правительство решительно отстаивать интересы Китая. Мне кажется, данные высказывания делались с негласного одобрения китайских властей», — указал Сингатулин.
Что касается конкретно о ситуации с «Мотор Сичью», то говорить о каких-либо других шагах китайского правительства, пока решается вопрос с арбитражем, преждевременно, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.