Эксперт напомнил, что Украина с 2015 года отказалась выполнять контракт с «Газпромом» до конца 2019 года и начала покупать российский газ у европейских посредников по виртуальному реверсу.
«Газ идет транзитом через Украину к европейцам, они из этого транзита забирают газ и проводят взаимозачет: европейцы отдают деньги "Газпрому", а украинцы отдают деньги европейским трейдерам. Естественно, что это дороже, чем если бы "Нафтогаз" покупал его напрямую у "Газпрома"», — рассказал Юшков.
Юшков пояснил, что глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил лишь о возможности сохранить или увеличить транзит газа через Украину после 2024 года, в случае если у потребителей в Европе будет сохраняться спрос на соответствующий объем поставок.
По словам эксперта, существующая схема устраивает и Газпром, и Киев, хотя Украина тратит больше, чем могла бы, но для нее это политически приемлемый вариант.
Полностью прочитать интервью можно здесь.