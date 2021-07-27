Заявление главы «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что «Газпром» якобы предлагает Украине купить газ по завышенным ценам, особенно абсурдно потому, что Украина этим сейчас и занимается. Об этом в интервью Украина.ру сказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

«Об Украине речь вообще не шла»: «Газпром» поставил Витренко на место © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Газ идет транзитом через Украину к европейцам, они из этого транзита забирают газ и проводят взаимозачет: европейцы отдают деньги "Газпрому", а украинцы отдают деньги европейским трейдерам. Естественно, что это дороже, чем если бы "Нафтогаз" покупал его напрямую у "Газпрома"», — рассказал Юшков.

Юшков пояснил, что глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил лишь о возможности сохранить или увеличить транзит газа через Украину после 2024 года, в случае если у потребителей в Европе будет сохраняться спрос на соответствующий объем поставок.

По словам эксперта, существующая схема устраивает и Газпром, и Киев, хотя Украина тратит больше, чем могла бы, но для нее это политически приемлемый вариант.

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